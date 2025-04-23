На майские праздники изменится график работы МРЭО в Ростовской области

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В Ростовской области скорректируют режим работы МРЭО. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.Межрайонные регистрационно-экзаменационные отделы не будут работать 1, 2 и 9 мая. В остальные дни они продолжат функционировать по привычному графику. Все подразделения ГИБДД останутся доступными для граждан.Госавтоинспекция региона советует записываться на прием заблаговременно. Это позволит избежать длинных очередей в отделениях ГИБДД.