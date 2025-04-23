Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

На майские праздники изменится график работы МРЭО в Ростовской области

На майские праздники изменится график работы МРЭО в Ростовской области
В Ростовской области скорректируют режим работы МРЭО. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Межрайонные регистрационно-экзаменационные отделы не будут работать 1, 2 и 9 мая. В остальные дни они продолжат функционировать по привычному графику. Все подразделения ГИБДД останутся доступными для граждан.

Госавтоинспекция региона советует записываться на прием заблаговременно. Это позволит избежать длинных очередей в отделениях ГИБДД.
Фото: Ростов ру
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.