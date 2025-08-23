Фото: МВД Ростовской области

Свой пост покидает начальник ГАИ по Ростовской области Олег Богун. Об этом информирует источник DonDay.В данный момент Богун находится в отпуске, однако выйдя из него он уже к своим должным обязанностям не приступит. Пока решается вопрос кто будет временно исполняющим обязанности. На официальном интернет-ресурсе управления Олег Богун пока еще числится как действующий начальник.Напомним, что еще весной этого года уже была информация в СМИ о его отставке. Тогда с поста начальника ГУ МВД по Ростовской области ушел Олег Агарков. Ранее они вместе работали в УМВД по Краснодару. Предполагалось, что Олег Богун сразу напишет заявление на увольнение, однако он проработал еще три месяца.Отметим, что Олег Богун ранее работал начальника отдела ГИБДД УМВД России по Краснодару.