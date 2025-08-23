Свой пост покидает начальник ГАИ по Ростовской области Олег Богун
В данный момент Богун находится в отпуске, однако выйдя из него он уже к своим должным обязанностям не приступит. Пока решается вопрос кто будет временно исполняющим обязанности. На официальном интернет-ресурсе управления Олег Богун пока еще числится как действующий начальник.
Напомним, что еще весной этого года уже была информация в СМИ о его отставке. Тогда с поста начальника ГУ МВД по Ростовской области ушел Олег Агарков. Ранее они вместе работали в УМВД по Краснодару. Предполагалось, что Олег Богун сразу напишет заявление на увольнение, однако он проработал еще три месяца.
Отметим, что Олег Богун ранее работал начальника отдела ГИБДД УМВД России по Краснодару.