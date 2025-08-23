В Ростове двухлетний велосипедист оказался под колесами легковушки

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростове-на-Дону 22 августа на улице Берберовской водитель автомобиля «Хендай» совершил наезд на двухлетнего ребенка, ехавшего на велосипеде.По имеющейся информации, машина ехала по территории, прилегающей к дому. Около дома № 26/1 малыш пересекал пешеходный переход на своем велосипеде. Водитель не смог вовремя остановить транспортное средство, что привело к столкновению."В результате дорожного инцидента ребенок получил травмы и был доставлен в больницу", - заявили в областной Госавтоинспекции.