Воздушную атаку в Ростовской области отразили в трех районах

Воздушную атаку в Ростовской области отразили в трех районах. Об этом сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь.

ПВО сработало в Чертковском, Шолоховском и Миллеровском районах. Произошло несколько возгораний. Их быстро потушили.

Никто из людей не пострадал.
Фото: DonDay
