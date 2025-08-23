В Новочеркасске двое постояльцев ранили администратора отеля

Фото: DonDay

В Новочеркасске, в гостинице на проспекте Ермака, нетрезвые постояльцы совершили нападение на администратора, нанеся ей ножевые ранения, сообщает Donday. Инцидент случился в ночь на 23 августа, когда пара отдыхающих, будучи в состоянии алкогольного опьянения, устроила беспорядок.Администратор попыталась утихомирить шумных гостей, но в ответ получила несколько ударов ножом. После нападения женщина упала. Истекая кровью, она сумела активировать тревожную сигнализацию.Прибывшие на место происшествия сотрудники вневедомственной охраны задержали нарушителей порядка.Раненую немедленно доставили в больницу и поместили в отделение реанимации. Врачи оценивают ее состояние как стабильное.