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На ландшафтный дизайн в Ростове потратят 37,5 миллиона рублей

На ландшафтный дизайн в Ростове потратят 37,5 миллиона рублей
В нескольких районах Ростова-на-Дону планируется обновить ландшафтный дизайн. На работы выделили 37 462 341 рубль. Заказчиками выступают управления благоустройства восьми районов. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 25 октября.

Ландшафтный дизайн обновят в Железнодорожном, Ворошиловском, Ленинском, Кировском, Первомайском, Октябрьском, Пролетарском и Советском районах.

Исполнитель должен спроектировать эскиз ландшафта каждого района. Следует высадить хвойные и лиственные кустарники, а также другие многолетние растения, включая цветы. Помимо этого, подрядчик должен ухаживать за насаждениями, подсыпать грунт и поливать их.

Период реализации контракта — один год.

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