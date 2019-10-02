На ландшафтный дизайн в Ростове потратят 37,5 миллиона рублей



В нескольких районах Ростова-на-Дону планируется обновить ландшафтный дизайн. На работы выделили 37 462 341 рубль. Заказчиками выступают управления благоустройства восьми районов. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 25 октября.



Ландшафтный дизайн обновят в Железнодорожном, Ворошиловском, Ленинском, Кировском, Первомайском, Октябрьском, Пролетарском и Советском районах.



Исполнитель должен спроектировать эскиз ландшафта каждого района. Следует высадить хвойные и лиственные кустарники, а также другие многолетние растения, включая цветы. Помимо этого, подрядчик должен ухаживать за насаждениями, подсыпать грунт и поливать их.



Период реализации контракта — один год.