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В Ростове на содержание пяти районов выделили 246,2 млн рублей

В Ростове на содержание пяти районов выделили 246,2 млн рублей
Более 246 миллионов рублей потратят в Ростове-на-Дону на содержание и благоустройство улиц в зимний период. На сайте госзакупок сказано, что работы будут проводиться в первом квартале 2020 года. Подрядчик должен приводить в порядок в Ворошиловском, Первомайском, Кировском, Советском и Железнодорожном районах. Деньги берут из бюджета города.

Исходя из технического задания, исполнитель будет убирать тротуары, дороги, клумбы и газоны. Также следует убирать опавшую листву и снег, мыть остановки и другие объекты благоустройства.

Городские власти определили подрядчика 25 декабря с помощью электронного аукциона.

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