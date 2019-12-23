В Ростове на содержание пяти районов выделили 246,2 млн рублей



Более 246 миллионов рублей потратят в Ростове-на-Дону на содержание и благоустройство улиц в зимний период. На сайте госзакупок сказано, что работы будут проводиться в первом квартале 2020 года. Подрядчик должен приводить в порядок в Ворошиловском, Первомайском, Кировском, Советском и Железнодорожном районах. Деньги берут из бюджета города.



Исходя из технического задания, исполнитель будет убирать тротуары, дороги, клумбы и газоны. Также следует убирать опавшую листву и снег, мыть остановки и другие объекты благоустройства.



Городские власти определили подрядчика 25 декабря с помощью электронного аукциона.