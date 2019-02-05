На благоустройство Ворошиловского района в Ростове потратят почти 44 млн рублей



В Ростове на благоустройство Ворошиловского района выделили 43 814 365 рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.



Согласно техзаданию исполнитель обязуется убирать снег и посыпать песком участки, покрытые льдом в зимний период, собирать мусор, подметать тротуары и проезжие части, косить газоны, ухаживать за зелёными насаждениями, поливать их, высаживать цветы и охранять сквер «Северный».



Подрядчик должен исполнять заказ с момента подписания контракта до 31 декабря 2019 года. Заявки на участие в тендере принимаются до 15 февраля. Электронный аукцион пройдёт 18 февраля.