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«Скорая» замечена в пункте пропуска через границу с Украиной в Ростовской области

«Скорая» замечена в пункте пропуска через границу с Украиной в Ростовской области

Сотрудники миссии ОБСЕ представили еженедельный отчёт наблюдений на российско-украинской границе в Ростовской области. Данные представлены за период с 26 февраля по 3 марта.

По сравнению с прошлой неделей увеличилось среднее число входов-выходов с 10 616 до 10 853 в день на обоих пунктах пропуска.

Так, за это время в обоих направлениях границу пересекли шесть человек против 15 на прошлой неделе. Двое из них направлялись в Россию и четверо – на Украину. Отмечается, что люди в форме пересекали границу поодиночке и группами, пешком и на транспорте.

Утром 26 февраля на пункте пропуска в Гукове наблюдатели заметили прибывшую на МАПП «скорою».

«Автомобиль прибыл из Российской Федерации. Машина скорой помощи припарковалась за главным зданием. Через 30 минут скорая помощь выехала обратно в Российскую Федерацию. Сотрудник не мог заметить никаких других деталей со своего места», - говорится в отчёте.

Напомним, наблюдатели миссии ОБСЕ находятся круглосуточно семь дней в неделю в двух пунктах пропуска в Ростовской области – в Гукове и Донецке. Сотрудники международной организации фиксируют все передвижения через российско-украинскую границу.

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