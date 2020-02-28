«Скорая» замечена в пункте пропуска через границу с Украиной в Ростовской области





Сотрудники миссии ОБСЕ представили еженедельный отчёт наблюдений на российско-украинской границе в Ростовской области. Данные представлены за период с 26 февраля по 3 марта.



По сравнению с прошлой неделей увеличилось среднее число входов-выходов с 10 616 до 10 853 в день на обоих пунктах пропуска.



Так, за это время в обоих направлениях границу пересекли шесть человек против 15 на прошлой неделе. Двое из них направлялись в Россию и четверо – на Украину. Отмечается, что люди в форме пересекали границу поодиночке и группами, пешком и на транспорте.



Утром 26 февраля на пункте пропуска в Гукове наблюдатели заметили прибывшую на МАПП «скорою».



«Автомобиль прибыл из Российской Федерации. Машина скорой помощи припарковалась за главным зданием. Через 30 минут скорая помощь выехала обратно в Российскую Федерацию. Сотрудник не мог заметить никаких других деталей со своего места», - говорится в отчёте.



Напомним, наблюдатели миссии ОБСЕ находятся круглосуточно семь дней в неделю в двух пунктах пропуска в Ростовской области – в Гукове и Донецке. Сотрудники международной организации фиксируют все передвижения через российско-украинскую границу.