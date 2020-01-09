На границе с Украиной в Ростовской области замечены автомобили с надписью «Детская реанимация»



В Ростовской области на границе с Украиной замечены автомобили медицинской службы. Такие данные приводятся в еженедельном отчете миссии ОБСЕ.



Согласно опубликованной информации, около 6 часов утра 10 января на территорию международного пункта пропуска в Донецке со стороны ЛНР въехал автомобиль с надписью «Детская реанимация». Транспортное средство прошло погранконтроль и проследовало в Россию.



В тот же день около 14 часов две машины скорой помощи с номерами Луганской Народной Республики выехали из России. На одном из автомобилей была надпись: «Детская реанимация».



Еще одна «скорая» на донецком КПП была зафиксирована 12 января. Российский автомобиль с включёнными мигалками прибыл с территории Украины.



Напомним, что в настоящее время на двух российских пунктах пропуска на границе с Украиной в Донецке и Гуково работают 22 представителя миссии ОБСЕ.