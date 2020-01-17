В Ростовской области с пункта пропуска на границе с Украиной госпитализировали человека



Фото: s.ura.news

С территории пункта пропуска на границе с Украиной в Ростовской области госпитализировали человека. Инцидент произошёл на МАПП Донецк.



О случае говорится в отчёте представителей миссии ОБСЕ. Данные приводятся за прошедшую неделю.

«17 января в 20:06 в Донецкий ПП со стороны России въехала машина скорой помощи и припарковалась рядом с главным зданием, - говорится в документе. - Мигалки на автомобиле были включены. Через пять минут скорая помощь вернулась в Россию с одним пациентом в салоне».



В целом за отчётную неделю наблюдатели отмечают снижение количества людей, пересекающих границу в обоих направлениях. Среднее число входов-выходов снизилось с 11 093 до 10 449 в день.



Напомним, в настоящее время в пунктах пропуска в Донецке и Гуково работают 22 представителя миссии ОБСЕ.