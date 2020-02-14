«Неотложка» и внедорожники из Южной Осетии замечены на границе в Ростовской области



Представители миссии ОБСЕ, находящиеся на территории Ростовской области, опубликовали отчёт наблюдений за прошедшую неделю.



Среди прочих наблюдений сотрудники международной миссии отметили автомобиль скорой помощи и несколько внедорожников из Южной Осетии, въезд которых на территорию России сопровождался полицией.



Так, 17 февраля около 23 часов на территорию Донецкого пункта пропуска со стороны России въехал спецавтомобиль с надписью: «Неотложная медицинская помощь 112». Через 10 минут машина вернулась в Россию.



В тот же день границу с Россией со стороны Украины пересекли четыре автомобиля из Южной Осетии.

«В 15:30 из Украины прибыла группа из четырех черных внедорожников. Все машины имели номера Республики Южная Осетия и быстро прошли пограничный контроль. В 15:36 эти четыре автомобиля въехали в Российскую Федерацию в сопровождении полицейской машины, которая несколькими минутами ранее прибыла в БКП из Российской Федерации».



Напомним, представители миссии ОБСЕ находятся на двух пунктах пропуска в Ростовской области – в Гукове и Донецке. Ежедневно наблюдатели фиксируют перемещение через границу в обоих направлениях людей и транспортных средств.