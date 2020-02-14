Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

«Неотложка» и внедорожники из Южной Осетии замечены на границе в Ростовской области

«Неотложка» и внедорожники из Южной Осетии замечены на границе в Ростовской области
Представители миссии ОБСЕ, находящиеся на территории Ростовской области, опубликовали отчёт наблюдений за прошедшую неделю.

Среди прочих наблюдений сотрудники международной миссии отметили автомобиль скорой помощи и несколько внедорожников из Южной Осетии, въезд которых на территорию России сопровождался полицией.

Так, 17 февраля около 23 часов на территорию Донецкого пункта пропуска со стороны России въехал спецавтомобиль с надписью: «Неотложная медицинская помощь 112». Через 10 минут машина вернулась в Россию.

В тот же день границу с Россией со стороны Украины пересекли четыре автомобиля из Южной Осетии.
«В 15:30 из Украины прибыла группа из четырех черных внедорожников. Все машины имели номера Республики Южная Осетия и быстро прошли пограничный контроль. В 15:36 эти четыре автомобиля въехали в Российскую Федерацию в сопровождении полицейской машины, которая несколькими минутами ранее прибыла в БКП из Российской Федерации».

Напомним, представители миссии ОБСЕ находятся на двух пунктах пропуска в Ростовской области – в Гукове и Донецке. Ежедневно наблюдатели фиксируют перемещение через границу в обоих направлениях людей и транспортных средств.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.