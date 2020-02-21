На границе с Украиной в Ростовской области замечен автомобиль скорой помощи с надписью «реанимация»



В Ростовской области на границе с Украиной вновь замечен автомобиль скорой помощи. Такие данные содержатся в еженедельном отчёте миссии ОБСЕ.



Согласно опубликованным данным, спецавтомобиль прибыл на российский пункт пропуска в Донецке со стороны Украины 18 февраля в 15:09.

- Во время прохождения пограничных процедур были замечены водитель, медик и один пассажир, - говорится в отчёте международных наблюдателей. - На боку у машины скорой помощи была надпись «реанимация», написанная по-русски.



В 15:32 автомобиль пересёк границу России. В этот же день в 19:20 такая же скорая помощь была замечена на обратном пути в Украину.



Помимо этого, представители миссии отмечают увеличение количества лиц в военной форме, пересекающих границу в обоих направлениях. Всего таковых за прошлую неделю насчитывалось 15 человек против пяти на прошлой неделе. Из них 11 пересекли границу России и четыре – Украины. Большинство переходов, 93%, совершалось на Донецком пункте пропуска.



Напомним, наблюдатели ОБСЕ находятся на двух пограничных пунктах пропуска в Ростовской области – в Донецке и Гуково. Всего работают 22 постоянных международных сотрудника. Они фиксируют любое пересечение границы со стороны России в Украину и в обратном направлении.