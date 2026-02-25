Новости
В Ростовской области уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ не превышает эпидпороги

В Ростовской области уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ не превышает эпидпороги. Об этом информируют специалисты регионального Роспотребнадзора на 25 февраля.

Из расшифрованных вирусов на долю гриппа приходится 11,7%. Преобладающим является вирус гриппа А (H3N2). Остальные случаи, составляющие 88,3%, связаны с респираторными инфекциями. Среди них выявлены аденовирус, парагрипп, риновирус, сезонный коронавирус, бокавирус и РС-вирус.

Среди респираторных вирусов, не связанных с гриппом, риновирусы занимают доминирующее положение, составляя 22,2%.
