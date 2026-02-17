Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Ростовской области не превышает эпидпороги
Роспотребнадзор Ростовской области провел еженедельный мониторинг уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ. По данным на середину февраля, эпидемический порог не превышен.
Эксперты продолжают выявлять в расшифрованных вирусах случаи гриппа, которые составляют 18,8%. Среди них доминирует вирус гриппа А (H3N2), занимая основную часть. Респираторные вирусы составили оставшуюся часть. К ним относятся: аденовирус, парагрипп, риновирус, сезонный коронавирус, бокавирус и РС-вирус. Доминируют риновирус, и составляют 22,5% заболевших.