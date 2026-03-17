Врачи фиксируют снижения заболеваемости гриппом и ОРВИ на Дону

Роспотребнадзор Ростовской области провел мониторинг уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ. Как уточнили в ведомстве, по состоянию на 17 марта количество заболевших стало меньше на 5,3% по сравнению с прошлой неделей.Несмотря на благоприятную эпидемиологическую обстановку, врачи продолжают обнаруживать вирусы гриппа в расшифрованных образцах. Их доля составляет 9,4%. На вирусы, не относящиеся к гриппу (аденовирусы, парагрипп, риновирусы, сезонные коронавирусы, бокавирусы и РС-вирусы), приходится 90,6%.Самыми распространенными из них стали метапневмовирусы и риновирусы.