Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Врачи фиксируют снижения заболеваемости гриппом и ОРВИ на Дону

Роспотребнадзор Ростовской области провел мониторинг уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ. Как уточнили в ведомстве, по состоянию на 17 марта количество заболевших стало меньше на 5,3% по сравнению с прошлой неделей.

Несмотря на благоприятную эпидемиологическую обстановку, врачи продолжают обнаруживать вирусы гриппа в расшифрованных образцах. Их доля составляет 9,4%. На вирусы, не относящиеся к гриппу (аденовирусы, парагрипп, риновирусы, сезонные коронавирусы, бокавирусы и РС-вирусы), приходится 90,6%.

Самыми распространенными из них стали метапневмовирусы и риновирусы.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика