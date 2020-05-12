На Дону за сутки выявили 89 случаев забоелевания COVID-19
На территории Ростовской области за сутки подтвердили 89 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Согласно данным на утро 15 мая в регионе зарегистрировали уже 2 200 инфицированных. Соответствующую информацию приводит официальный сайт правительства Российской федерации Стопкоронавирус.рф.
Незатронутыми новой болезнью на Дону остаются всего три района: Песчанокопский, Советский и Родионово-Несветайский. На остальных территориях каждый день подтверждают всё новые и новые случаи заражения. Несмотря на рост заболеваемости, в Ростовской области начали постепенно снимать ограничения, принятые из-за пандемии. Главный санитарный врач региона объяснил это тем, что на Дону снизилось количество передачи инфекции от одного пациента. Сейчас один заболевший заражает не более одного человека.
В России за весь период зарегистрировано 262 843 инфицированных, из них за последние сутки — 10 598. От COVID-19 умерли 2 418 жителей страны.