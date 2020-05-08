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За сутки число заражённых коронавирусом на Дону выросло до 1 763

За сутки число заражённых коронавирусом на Дону выросло до 1 763
В Ростовской области за прошедшие сутки коронавирус подтвердили у 89 человек. За весь период в регионе по состоянию на утро 10 мая зарегистрировали 1 763 случая заражения. Соответствующие данные опубликованы на официальном портале правительства России стопкоронавирус.рф.

В большинстве случаев болезнь протекает бессимптомно, и ее выявляют только после проведённых тестов. В связи с этим в Ростовской области ввели обязательный учёт всех, кто приезжает из-за рубежа или из других регионов страны. От новой коронавирусной инфекции на Дону скончались уже 19 человек.

Напомним, учёные спрогнозировали, что регион выйдет в «зелёную» зону по коронавирусу 22 мая.

По всей Росси за сутки зарегистрировали 11 012 случаев заражения. Всего в стране - 209 688 инфицированных. От COVID-19 умерли 1 915 человек.

Теги: коронавирус в Ростове COVID-19 в Ростовской области

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