На Дону выявили 1 594 случая заражения коронавирусом

Появились новые данные о количестве заражённых коронавирусной инфекцией в Ростовской области. За сутки число заболевших COVID-19 в регионе выросло на 80. В общей сложности по состоянию на утро 8 мая на Дону зарегистрировали уже 1 594 случая инфицирования.Напомним, что даже эксперты не могут спрогнозировать, когда Ростовская область достигнет пика заболеваемости и выйдет на плато. Пока прогнозы остаются неутешительными. В регионе практически не осталось районов, не затронутых COVID-19. В области продолжают выявлять контактные и завезённые случаи заражения. Большая часть из них протекает бессимптомно.За весь период в России зафиксировали 187 859 инфицированных, прирост за сутки составил 10 699. От новой инфекции скончались 1 723 пациента.