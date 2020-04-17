Количество людей с COVID-19 в Ростовской области увеличилось до 346

За истёкшие сутки в Ростовской области зарегистрировали новые случаи заражения коронавирусной инфекцией. В сравнении с предыдущим днём число людей с COVID-19 увеличилось на 54 Таким образом, по состоянию на утро 21 апреля общее количество заболевших на Дону составляет 346 . Об этом сообщает официальный интернет-портал Стопкоронавирус.рф.На 20 апреля заболевших зарегистрировали на 34 территориях региона: в 11 городах и 23 районах. Больше всего инфицированных — в Ростове-на-Дону. В Ростовской области также проходят лечение три пациента из Москвы. Они лежат в больницах Зернограда, Новошахтинска и Чертково.В течение последних суток в России диагноз «коронавирус» подтвердили у 5 642 человек. За весь период заболели 52 763 жителей РФ, из них скончались 456.