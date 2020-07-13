На Дону за сутки от коронавируса умерли пять человек

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В Ростовской области жертвами коронавируса стали 172 человека. За последние сутки в регистре умерших зафиксировали пять случаев с COVID-19. Об этом 15 июля сообщили в региональном правительстве.В результате заражения опасным вирусом умерли 63-летняя и 68-летняя женщины. У них диагностировали заболевания сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Скончался 84-летний мужчина с хроническим заболеванием лёгких и сердечно-сосудистой болезнью. Также жертвой коронавируса стала 61-летняя дончанка с проблемами сердечно-сосудистой системы и 69-летний житель региона. Помимо вышеперечисленных болезней, мужчина страдал хроническим заболеванием лёгких и нарушенным обменом веществ.Напомним, в настоящее время на Дону под наблюдением медиков находятся 6 134 человека. Из них 673 пациента получают лечение в стационарах, 35 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.