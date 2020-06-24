Ещё пять пенсионеров умерли от коронавируса в Ростовской области

В Ростовской области увеличилось число умерших от коронавируса. Об этом сообщили в правительстве региона.За последние сутки жертвами COVID-19 стали пять человек: 65-летний мужчина с хроническим заболеванием эндокринной системы и гипертонией, 68-летний дончанин с туберкулёзом и гипертонией, 80-летний пенсионер с хроническими заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы, 80-летняя женщина с сахарным диабетом и болезнью сердечно-сосудистой системы, а также 83-летняя пенсионерка, у которой в анамнезе — заболевание сердечно-сосудистой системы. За весь период пандемии в Ростовской области от новой инфекции умерли 105 человек. Большая часть умерших — пенсионеры с тяжёлыми заболеваниями.Общее количество заражённых на территории региона — 9 195.