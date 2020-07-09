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От коронавируса на Дону умерли 167 человек

От коронавируса на Дону умерли 167 человек
Фото: news.ru

За последние сутки жертвами COVID-19 стали ещё три жителя Ростовской области. Об этом сообщили в региональном правительстве 14 июля.

В результате заражения коронавирусной инфекцией умер 67-летний мужчина. У него были хронические заболевания эндокринной и сердечно-сосудистой систем с осложнениями. Также жертвами стали 81-летняя и 70-летняя женщины. У дончанок тоже диагностировали сердечно-сосудистые заболевания. Последняя жительница области страдала ещё и хроническим заболеванием лёгких.

Напомним, всего от коронавируса в Ростовской области умерли 167 человек. В настоящее время 6 068 дончан находятся под медицинским наблюдением, 690 пациентов получают лечение в стационарах. К аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены 34 жителя региона.

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