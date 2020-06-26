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На Дону от COVID-19 умерли ещё десять человек

На Дону от COVID-19 умерли ещё десять человек
Резко увеличилось число умерших от коронавируса в Ростовской области. Об этом сообщили в правительстве региона.

За последние сутки регистр скончавшихся пополнили десять человек. Новыми жертвами инфекции стали 50-летний мужчина с гипертонией; 54-летний дончанин с хроническими заболеваниями эндокринной системы, органов дыхания, печени и гипертонией; 59-летний пациент с болезнями системы кровообращения и почек; 64-летний мужчина с заболеваниями органов пищеварения и дыхания; 69-летний пенсионер с хроническим заболеванием почек и гипертонией; 73-летняя женщина с болезнью сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 76-летняя пенсионерка с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, пищеварительной и дыхательной систем; 80-летняя дончанка с болезнью почек, органов пищеварения и сердечно-сосудистой системы; 82-летняя женщина с сахарным диабетом и заболеванием сердечно-сосудистой системы, а также 92-летняя пенсионерка с болезнями почек и сердечно-сосудистой системы.

По состоянию на 27 июня в Ростовской области за весь период эпидемии коронавируса умерли 115 человек. Общее число заражённых – 9 311.

Теги: коронавирус в Ростове

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