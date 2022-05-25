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На Дону за сутки от COVID-19 смогли вылечиться еще 147 человек

На Дону за сутки от COVID-19 смогли вылечиться еще 147 человек

За сутки в Ростовской области от COVID-19 смогли вылечиться еще 147 человек. Они получили отрицательные результаты ПЦР-тестирования и вернулись к нормальной жизни. Об этом сообщили в правительстве донского региона 26 мая.

По данным на 26 мая, на стационарном лечении находятся еще 257 человек с подтвержденным коронавирусом. Из них в искусственную кому из-за крайне тяжелого состояния ввели двух пациентов. Еще 23 зараженных могут передвигаться самостоятельно, но дышат с помощью масок и мундштуков.

За весь период пандемии коронавирусной инфекции в Ростовской области число выздоровевших жителей составило 363 880 человек.
Фото: РостовРу
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