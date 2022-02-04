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На Дону за сутки COVID-19 победил 851 человек

На Дону за сутки COVID-19 победил 851 человек

В Ростовской области за минувшие сутки от коронавируса вылечился еще 851 человек. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Лечение в стационарах ковидных госпиталей продолжают 3 157 пациентов, у которых подтвердился коронавирус. В искусственную кому из-за тяжелого состояния медики ввели 30 человек. Все питательные смеси они получают через трубки. Еще 222 человека могут самостоятельно дышать, но при помощи масок и мундштуков.

За весь период в Ростовской области выздоровели 192 044 человека. Они получили отрицательные результаты ПЦР-тестов и уже вернулись к нормальной жизни.
Фото: yandex.ru
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