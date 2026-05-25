За неделю в Ростовской области потушили 77 пожаров

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростовской области за неделю произошло 77 пожаров. Статистикой поделились в региональном ГУ МЧС.Пожарно-спасательные подразделения выезжали на 47 техногенных пожаров. Во время этих происшествий удалось спасти четырех человек. К сожалению, один житель погиб.Кроме того, специалисты тушили три возгорания сухой растительности на общей площади 0,101 гектара. Еще два пожара произошли на землях лесного фонда.Также спасателей привлекали к ликвидации последствий 25 ДТП. В этих происшествиях спасли семь человек, еще трое погибли.На водных объектах за неделю произошло два происшествия. В них погибли два человека.