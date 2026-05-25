Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

За неделю в Ростовской области потушили 77 пожаров

За неделю в Ростовской области потушили 77 пожаров
В Ростовской области за неделю произошло 77 пожаров. Статистикой поделились в региональном ГУ МЧС.

Пожарно-спасательные подразделения выезжали на 47 техногенных пожаров. Во время этих происшествий удалось спасти четырех человек. К сожалению, один житель погиб.

Кроме того, специалисты тушили три возгорания сухой растительности на общей площади 0,101 гектара. Еще два пожара произошли на землях лесного фонда.

Также спасателей привлекали к ликвидации последствий 25 ДТП. В этих происшествиях спасли семь человек, еще трое погибли.

На водных объектах за неделю произошло два происшествия. В них погибли два человека.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика