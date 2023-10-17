На Дону за месяц число госпитализаций с коронавирусом выросло в четыре раза

Фото: Ростов ру.

В Ростовской области зафиксировали четырехкратный рост госпитализированных с ковидом. Статистикой поделились специалисты сервиса «Стопкоронавирус.рф».Согласно опубликованным данным, в больницах региона в октябре оказалось в четыре раза больше пациентов. Эта динамика началась в последнюю неделю сентября, когда с пяти человек количество госпитализированных стремительно выросло до 22.Общая цифра заболевших коронавирусом на Дону тоже стала больше. Между первой и последней неделей в инфографике можно заметить разницу в 84 человека.При этом количество выздоровевших дончан тоже выросло. За четыре недели заболевание побороли в два раза больше людей — 205 вместо 104. За весь указанный период в Ростовской области ни один человек не умер от вируса.