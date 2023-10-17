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На Дону за месяц число госпитализаций с коронавирусом выросло в четыре раза

На Дону за месяц число госпитализаций с коронавирусом выросло в четыре раза
В Ростовской области зафиксировали четырехкратный рост госпитализированных с ковидом. Статистикой поделились специалисты сервиса «Стопкоронавирус.рф».

Согласно опубликованным данным, в больницах региона в октябре оказалось в четыре раза больше пациентов. Эта динамика началась в последнюю неделю сентября, когда с пяти человек количество госпитализированных стремительно выросло до 22.

Общая цифра заболевших коронавирусом на Дону тоже стала больше. Между первой и последней неделей в инфографике можно заметить разницу в 84 человека.

При этом количество выздоровевших дончан тоже выросло. За четыре недели заболевание побороли в два раза больше людей — 205 вместо 104. За весь указанный период в Ростовской области ни один человек не умер от вируса.
Фото: Ростов ру.
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