На Дону взяли под охрану девять объектов культурного наследия
На Дону установили зоны охраны девяти объектов культурного наследия. Соответствующее постановление правительства было опубликовано 20 апреля.
Государством будут охраняться:
– две православные церкви в Родионово-Несветайском и Морозовском районах;
– два памятника В.И. Ленину в Родионово-Несветайском районе селе Песчанокопском);
– Архитектурный ансамбль железнодорожной станции “Чертково” в Чертковском районе;
– Здание церковно-приходской школы в Чертковском районе;
– Дом купца Морозова в Чертовском районе;
– Свято-троицкая православная церковь в Чертковском районе;
– Ансамбль церкви скорбящей Божьей матери в Чертковском районе;
Сообщается, что на проекты перечисленных зон выделяется 4,5 миллиона рублей. Так как объекты попали под охрану, теперь на их территории будет регламентироваться хозяйственная деятельность, запрещено строительство.