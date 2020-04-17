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На Дону взяли под охрану девять объектов культурного наследия

На Дону взяли под охрану девять объектов культурного наследия
На Дону установили зоны охраны девяти объектов культурного наследия. Соответствующее постановление правительства было опубликовано 20 апреля.

Государством будут охраняться:

– две православные церкви в Родионово-Несветайском и Морозовском районах;

– два памятника В.И. Ленину в Родионово-Несветайском районе селе Песчанокопском);

– Архитектурный ансамбль железнодорожной станции “Чертково” в Чертковском районе;

– Здание церковно-приходской школы в Чертковском районе;

– Дом купца Морозова в Чертовском районе;

– Свято-троицкая православная церковь в Чертковском районе;

– Ансамбль церкви скорбящей Божьей матери в Чертковском районе;

Сообщается, что на проекты перечисленных зон выделяется 4,5 миллиона рублей. Так как объекты попали под охрану, теперь на их территории будет регламентироваться хозяйственная деятельность, запрещено строительство.

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