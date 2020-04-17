На Дону взяли под охрану девять объектов культурного наследия

На Дону установили зоны охраны девяти объектов культурного наследия. Соответствующее постановление правительства было опубликовано 20 апреля.Государством будут охраняться:– две православные церкви в Родионово-Несветайском и Морозовском районах;– два памятника В.И. Ленину в Родионово-Несветайском районе селе Песчанокопском);– Архитектурный ансамбль железнодорожной станции “Чертково” в Чертковском районе;– Здание церковно-приходской школы в Чертковском районе;– Дом купца Морозова в Чертовском районе;– Свято-троицкая православная церковь в Чертковском районе;– Ансамбль церкви скорбящей Божьей матери в Чертковском районе;Сообщается, что на проекты перечисленных зон выделяется 4,5 миллиона рублей. Так как объекты попали под охрану, теперь на их территории будет регламентироваться хозяйственная деятельность, запрещено строительство.