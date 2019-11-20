Шесть объектов культурного наследия взяли под охрану в Ростове



В Ростове установлены охранные зоны для шести объектов культурного наследия. Об этом 21 ноября сообщил председатель комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области Иван Грунский.



В список вошёл «Дом, в котором жили и работали композиторы С. А. Заславский и И. К. Шапошников, 1952 г., арх. Л. Л. Эберг». Здание расположено в центре города, на пересечении улицы Большой Садовой и проспекта Буденновского. Дом построили в начале 1950-х годов.

Охранные зоны появились у «Пивзавода «Южная Бавария». Предприятие построено в 1874 году на проспекте Будённовском (в то время - Таганрогском). Здесь производилось баварское пиво, которое продавалось на вынос.



Кроме того, под охрану взяли «Четырехэтажный жилой дом с магазином в первом этаже, 1952 г.» (пр. Буденновский, 25), «Административное здание конторы "Заготзерно"», 1949 г. (пр. Буденновский, 27), «Здание Ростовского коммерческого клуба» (ул. Большая Садовая, 127), «Административное здание мельницы братьев М. И. и И. И. Елицеров» (пр. Будённовский, 35).



Добавим, что вокруг попавших под охрану объектов устанавливаются границы, в рамках которых запрещено строительство, и ограничена любая хозяйственная деятельность.