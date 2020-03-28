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В Ростовской области взяли под охрану 13 объектов культурного наследия

В Ростовской области взяли под охрану 13 объектов культурного наследия
В Ростовской области установили зоны охраны 13 объектов культурного наследия. Соответствующие постановление правительства было опубликовано 30 марта.

Государством будут охраняться:
- Могила Маргариты Блазовой конца 18 века в селе Маргаритово Азовского района;

- Ветряная мельница в хуторе Ильинка Егорлыкского района;

- Мемориал на братской могиле воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (200 человек) в хуторе Плешаков Каменского района;

- Комплекс экспортных зерновых складов (Парамоновские склады) и Склад портовый каменный конца 18-го– 19 века на улице Береговой в Ростове-на-Дону;

- Здание главного корпуса Ростовского мореходного училища дальнего плавания на улице Седова;

- Ансамбль усадьбы – дачи Александра Лакиера в селе Золотая Коса Неклиновского района;

- Свято-Троицкая церковь в селе Ивановка Неклиновского района;

- Родовой дом зажиточного казака Ивана Нефедова, Родовой дом казака Шинкаренко, Дом со встроенным магазином и полуподвалом купца Белоусова в хуторе Донском Азовского района;

- Ансамбль усадьбы Полякова в меле Красный Десант Неклиновского района;

- Усадьба помещика Шабельского в селе Семибалки Азовского района;

- Православный храм в селе Высочино Азовского района;

- Церковь святой Марии Магдалины в селе Андреево-Мелентьево Неклиновског района.

Сообщается, что на проекты перечисленных указанных зон выделяется 6,5 миллионов рублей. Так как объекты попали под охрану, теперь на их территории будет регламентироваться хозяйственная деятельность, запрещено строительство.

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