В Ростовской области взяли под охрану 13 объектов культурного наследия



В Ростовской области установили зоны охраны 13 объектов культурного наследия. Соответствующие постановление правительства было опубликовано 30 марта.



Государством будут охраняться:

- Могила Маргариты Блазовой конца 18 века в селе Маргаритово Азовского района;



- Ветряная мельница в хуторе Ильинка Егорлыкского района;



- Мемориал на братской могиле воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (200 человек) в хуторе Плешаков Каменского района;



- Комплекс экспортных зерновых складов (Парамоновские склады) и Склад портовый каменный конца 18-го– 19 века на улице Береговой в Ростове-на-Дону;



- Здание главного корпуса Ростовского мореходного училища дальнего плавания на улице Седова;



- Ансамбль усадьбы – дачи Александра Лакиера в селе Золотая Коса Неклиновского района;



- Свято-Троицкая церковь в селе Ивановка Неклиновского района;



- Родовой дом зажиточного казака Ивана Нефедова, Родовой дом казака Шинкаренко, Дом со встроенным магазином и полуподвалом купца Белоусова в хуторе Донском Азовского района;



- Ансамбль усадьбы Полякова в меле Красный Десант Неклиновского района;



- Усадьба помещика Шабельского в селе Семибалки Азовского района;



- Православный храм в селе Высочино Азовского района;



- Церковь святой Марии Магдалины в селе Андреево-Мелентьево Неклиновског района.



Сообщается, что на проекты перечисленных указанных зон выделяется 6,5 миллионов рублей. Так как объекты попали под охрану, теперь на их территории будет регламентироваться хозяйственная деятельность, запрещено строительство.