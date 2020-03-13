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В Ростовской области взяли под охрану семь объектов культурного наследия

В Ростовской области взяли под охрану семь объектов культурного наследия
В Ростове-на-Дону, Таганроге и Волгодонске взяли под охрану семь объектов культурного наследия. Об этом 17 марта сообщили в правительстве области.

Статус охраняемых объектов регионального значения получили:

𒊹 комплекс Мариинской городской больницы по адресу: улица 14-я Линия, 63;
𒊹 памятник Юрию Гагарину на площади Гагарина;
𒊹 Дом лесопромышленника Василия Аронского, в котором жил архитектор Леонид Эберг, по адресу: улица Максима Горького, 94/80;
𒊹 Доходный дом Пухович по адресу: улица Пушкинская, 105/79;
𒊹 Донская государственная табачная фабрика по адресу: переулок Газетный, 84.

В Таганроге будут охранять стелу памяти погибшим за установление советской власти и в годы Великой Отечественной войны котельщикам на улице Ленина.

В Волгодонске охраняемой станет скульптурная композиция «Лазоревая степь» на улице Бетонной в селе Солёном.

Из бюджета Ростовской области на охрану объектов культурного наследия выделили 3,5 миллиона рублей.

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