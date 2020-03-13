В Ростовской области взяли под охрану семь объектов культурного наследия



В Ростове-на-Дону, Таганроге и Волгодонске взяли под охрану семь объектов культурного наследия. Об этом 17 марта сообщили в правительстве области.



Статус охраняемых объектов регионального значения получили:



𒊹 комплекс Мариинской городской больницы по адресу: улица 14-я Линия, 63;

𒊹 памятник Юрию Гагарину на площади Гагарина;

𒊹 Дом лесопромышленника Василия Аронского, в котором жил архитектор Леонид Эберг, по адресу: улица Максима Горького, 94/80;

𒊹 Доходный дом Пухович по адресу: улица Пушкинская, 105/79;

𒊹 Донская государственная табачная фабрика по адресу: переулок Газетный, 84.



В Таганроге будут охранять стелу памяти погибшим за установление советской власти и в годы Великой Отечественной войны котельщикам на улице Ленина.



В Волгодонске охраняемой станет скульптурная композиция «Лазоревая степь» на улице Бетонной в селе Солёном.



Из бюджета Ростовской области на охрану объектов культурного наследия выделили 3,5 миллиона рублей.