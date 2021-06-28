Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

На Дону выявили еще 224 случая заражения коронавирусом

На Дону выявили еще 224 случая заражения коронавирусом
В Ростовской области растет число новых инфицированных COVID-19. За сутки с 29 по 30 июня положительные результаты тестов на коронавирус получили 224 человека.

По числу новых зараженных лидером остается молодежь от 18 до 45 лет - 89 человек, или 39,9%. На втором месте - люди от 46 до 65 лет. В этой возрастной категории диагноз подтвердился у 71 человека - 31,7%. Среди пенсионеров инфекцию подхватили 36 дончан (16,1%) от 66 до 79 лет и восемь пожилых людей (3,4%). Также пациентами с коронавирусом стали 20 детей, или 8,9%.

С начала пандемии COVID-19 обнаружили у 99 308 жителей Ростовской области. Из них 4 673 скончались от тяжелых последствий вируса. По информации регионального правительства, они страдали хроническими заболеваниями.

Теги: COVID-19 на Дону коронавирус в Ростовской области

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.