На Дону выявили еще 224 случая заражения коронавирусом

В Ростовской области растет число новых инфицированных COVID-19. За сутки с 29 по 30 июня положительные результаты тестов на коронавирус получили 224 человека.По числу новых зараженных лидером остается молодежь от 18 до 45 лет - 89 человек, или 39,9%. На втором месте - люди от 46 до 65 лет. В этой возрастной категории диагноз подтвердился у 71 человека - 31,7%. Среди пенсионеров инфекцию подхватили 36 дончан (16,1%) от 66 до 79 лет и восемь пожилых людей (3,4%). Также пациентами с коронавирусом стали 20 детей, или 8,9%.С начала пандемии COVID-19 обнаружили у 99 308 жителей Ростовской области. Из них 4 673 скончались от тяжелых последствий вируса. По информации регионального правительства, они страдали хроническими заболеваниями.