Коронавирусом заболели еще 190 жителей Ростовской области

В Ростовской области с начала пандемии коронавирусом заболели 93 104 человека. Из них 190 подхватили опасную инфекцию за сутки с 24 по 25 мая.Лидирующую позицию по числу новых зараженных удерживают люди от 46 до 65 лет. В этой возрастной категории выявили 69 дончан, что составляет 36,3% всех заболевших. Среди молодежи пациентами с COVID-19 стали 57 человек, или 30%. Еще меньше инфицированных оказалось в числе пенсионеров от 66 до 79 лет. Там борьбу с коронавирусом начал 41 житель донского региона, или 21,6%. Кроме того, положительные результаты тестов получили 11 пожилых людей старше 80 лет (5,8%) и 12 несовершеннолетних (6,3%).Растет и число инфицированных. За минувшие сутки от COVID-19 скончались 12 человек. Всего за период пандемии вирус забрал жизни 4 356 человек. По информации областного правительства, все умершие страдали различными хроническими заболеваниями.