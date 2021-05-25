COVID-19 заболели 184 жителя Ростовской области за сутки

В Ростовской области с начала пандемии коронавирусом заболели 93 473 человека. Из них 184 подхватили опасную инфекцию за сутки с 26 по 27 мая.Лидером по числу новых зараженных оказались люди от 46 до 65 лет. В этой возрастной категории диагноз подтвердился у 70 человек (38%). На второй позиции - молодежь от 18 до 45 лет (62 человека, или 33,7%). Вирус не обошел стороной и пенсионеров. Среди людей от 66 до 79 лет положительные результаты тестов на COVID-19 получили 22 человека (12%). Также коронавирус обнаружили у 12 дончан старше 80 лет (6,5%) и 18 детей (9,8% несовершеннолетних).Увеличилось и число умерших пациентов ковидных госпиталей. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 20 дончан. Как сообщили в областном правительстве, они страдали различными хроническими заболеваниями. Всего за период пандемии не стало 4 390 человек.Фото: Interfax-Russia.ru