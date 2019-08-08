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В Ростовской области задержали подозреваемого в убийстве, сбежавшего из отдела полиции

В Ростовской области задержали подозреваемого в убийстве, сбежавшего из отдела полиции
В Миллеровском районе Ростовской области задержали 25-летнего подозреваемого в убийстве, сбежавшего из отдела полиции. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Напомним, 25-летний Даниил Иванов подозревается в совершении убийства. 9 августа он находился в ОМВД по Миллеровскому району. По неизвестной причине ему удалось совершить побег. Беглеца сразу объявили в розыск.

10 августа стало известно, что Иванова задержали. В отношении него возбудили уголовное дело.

– Отделением дознания ОМВД России по Миллеровскому району возбуждено уголовное дело по статье «Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи», – рассказали в пресс-службе.

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