В Ростовской области задержали подозреваемого в убийстве, сбежавшего из отдела полиции



В Миллеровском районе Ростовской области задержали 25-летнего подозреваемого в убийстве, сбежавшего из отдела полиции. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.



Напомним, 25-летний Даниил Иванов подозревается в совершении убийства. 9 августа он находился в ОМВД по Миллеровскому району. По неизвестной причине ему удалось совершить побег. Беглеца сразу объявили в розыск.



10 августа стало известно, что Иванова задержали. В отношении него возбудили уголовное дело.



– Отделением дознания ОМВД России по Миллеровскому району возбуждено уголовное дело по статье «Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи», – рассказали в пресс-службе.