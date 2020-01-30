На Дону будут судить экс-начальника СИЗО, благодаря которому сбежал подозреваемый в убийстве



Суд в Ростовской области рассмотрит дело бывшего начальника изолятора временного содержания. Об этом 3 февраля рассказали в прокуратуре региона. Мужчина обвиняется в превышении должностных полномочий.



В изоляторе Миллеровского района находился мужчина, подозреваемый в убийстве. Начальник СИЗО несколько раз незаконно давал ему пользоваться мобильным телефоном, а затем и вовсе отдал гаджет. Затем родственница передала арестованному ножовку, и начальник изолятора скрыл этот факт. В результате предполагаемый преступник сбежал.



- Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в прокуратуре Ростовской области.



Сбежавшего поймали и заключили под стражу.