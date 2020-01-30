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На Дону будут судить экс-начальника СИЗО, благодаря которому сбежал подозреваемый в убийстве

На Дону будут судить экс-начальника СИЗО, благодаря которому сбежал подозреваемый в убийстве
Суд в Ростовской области рассмотрит дело бывшего начальника изолятора временного содержания. Об этом 3 февраля рассказали в прокуратуре региона. Мужчина обвиняется в превышении должностных полномочий.

В изоляторе Миллеровского района находился мужчина, подозреваемый в убийстве. Начальник СИЗО несколько раз незаконно давал ему пользоваться мобильным телефоном, а затем и вовсе отдал гаджет. Затем родственница передала арестованному ножовку, и начальник изолятора скрыл этот факт. В результате предполагаемый преступник сбежал.

- Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в прокуратуре Ростовской области.

Сбежавшего поймали и заключили под стражу.

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