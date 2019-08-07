Из изолятора в Ростовской области сбежал подозреваемый в убийстве



Молодой человек, подозреваемый в совершении убийства, сбежал из изолятора временного содержания в Ростовской области. Инцидент произошёл в ночь на 9 августа в Миллеровском районе. Даниил Иванов зарегистрирован в хуторе Каюковка Тарасовского района, а также в посёлке Тарасовском.



Ориентировку на поиск предполагаемого преступника разместили сотрудники ОМВД России по Миллеровскому району. Иванову на вид - 25-30 лет. Его рост - около 160-165 сантиметров, телосложение среднее.



В день побега был одет в чёрную майку-борцовку с надписью белого цвета, чёрное спортивное трико, обут в белые кроссовки.



Если вы знаете, где может находиться Даниил Иванов, сообщите по телефонам: 8 (863) 852-96-64, 8-906-184-64-45, 8-999-471-08-82 или 8-961-30495-94.