На Дону стартовал прием заявок на обучение предпринимательству от участников СВО

Отдельное направление и важная государственная, социальная задача — всесторонняя помощь ветеранам, нашим защитникам в адаптации к мирной жизни. Для этого реализуется региональная кадровая программа «Герои Дона», в прошлом году запущен проект по обучению предпринимательским навыкам, который стал финалистом Национальной премии инфраструктуры поддержки предпринимательства «Мой бизнес», - подчеркнул глава региона.

Фото: Правительство Ростовской области

В Ростовской области региональное агентство поддержки предпринимательства и центр «Мой бизнес» сообщили о начале приема заявок на третий поток обучающей программы по предпринимательству «Новые возможности», предназначенной для участников СВО и членов их семей.Как отметил глава региона Юрий Слюсарь, в Ростовской области в дополнение к федеральным решениям действует 55 видов различной поддержки участников СВО и их близких.Важно отметить, что обучение в рамках программы будет проходить в очно-заочном формате. В течение четырех недель участники изучат пять тематических модулей, которые охватывают ключевые этапы реализации бизнес-проекта. В рамках проекта будут организованы тренинги с участием психологов.Особенностью программы 2025 года является обучение ведению бизнеса по франчайзинговой модели, а также персональные консультации с менторами. В завершение курса, во время торжественной церемонии вручения сертификатов, создатели самых перспективных бизнес-идей представят свои проекты широкой публике.Подать документы можно до 30 сентября в МФЦ или напрямую в донских филиалах "Мой бизнес", расположенных в Ростове-на-Дону, Волгодонске, Таганроге, Новочеркасске, Миллерово и Шахтах.Обучающий проект «Новые возможности» реализуется на безвозмездной основе в сотрудничестве с фондом «Защитники Отечества» в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» и регионального проекта «Малое и среднее предпринимательство».В 2024 году 46 жителей Ростовской области успешно завершили обучение, в их числе и ветеран СВО Сергей Бойченко из Зернограда. После обучения он реализовал свою идею, открыв массажный кабинет на базе спортивного клуба.Военнослужащий, вернувшийся к гражданской жизни, получил поддержку от центра «Мой бизнес» в форме социального контракта на 350 тысяч рублей. Эти средства были направлены на закупку оборудования и расширение спектра предоставляемых услуг в его массажном центре.Подробности можно получить по телефону горячей линии донского центра «Мой бизнес» 8(804)333-32-31, сайте mbrostov.ru и в социальных сетях: «ВКонтакте» и Telegram-канале. Также узнать об актуальных мерах господдержки МСП можно с помощью чат-бота «Бизбот».