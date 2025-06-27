Юрий Слюсарь утвердил участников кадровой программы «Герои Дона»

Фото: ТГ Юрий Слюсарь

В Ростовской области утвердили участников кадровой образовательной программы «Герои Дона». Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.«Герои Дона» – значимый проект, который поможет нашим защитникам стать частью большой управленческой команды Ростовской области. Первостепенная задача – создать такие условия, чтобы опыт, энергия и идеи наших героев были востребованы в мирной жизни.- За четыре месяца была проведена большая работа, - отметил глава региона. - Из 1 102 поданных заявок 602 - от действующих бойцов СВО и 315 - от ветеранов. Общественный совет провел все отборочные испытания и определил 105 финалистов.С 1 сентября в Южно-Российском институте управления РАНХиГС начнётся обучение 65 ветеранов специальной военной операции. Ещё 40 действующих военнослужащих, которые сейчас находятся в зоне боевых действий, смогут пройти обучение после возвращения в регион.В рамках образовательной программы предусмотрены четыре модуля, посвящённые основам государственного и муниципального управления, а также практические семинары. Особое внимание уделяется стажировкам, поэтому наставники играют ключевую роль в этом процессе. Ими станут опытные специалисты, такие как министры и руководители региональных ведомств, а также главы предприятий и общественных организаций. Окончательный список наставников будет сформирован до 1 августа.- Уже в процессе обучения мы будем активно содействовать трудоустройству наших участников. Я поручил муниципалитетам в течение месяца подготовить список актуальных вакансий, - подчеркнул Юрий Слюсарь.