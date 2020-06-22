На Дону среди новых заражённых коронавирусом — восемь детей
Фото для иллюстрации: coronavirus2020.kz
Появилась информация о возрасте новых заражённых коронавирусом в Ростовской области. Данные на 24 июня сообщили в правительстве региона.
За последние сутки диагноз «COVID-19» поставили 135 людям. Среди них — 8 детей, 42 человека в возрасте от 18 до 45 лет, 60 — от 46 до 65 лет, 19 — от 66 до 70 лет и 6 — старше 80 лет. Новые инфицированные являются жителями 22 городов и районов донского региона.
С марта в области зарегистрировали 8 950 случаев заражения коронавирусом. В данный момент к аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены 29 человек. От COVID-19 умерли 97 пациентов.