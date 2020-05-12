На Дону более половины новых пациентов с коронавирусом — в возрасте от 46 до 65 лет

Назван возрастной диапазон пациентов в Ростовской области, у которых за минувшие сутки подтвердили COVID-19. Такие данные предоставили в региональном правительстве.За день зарегистрировали 78 случаев заражения коронавирусом. Инфекцию выявили у 42 человек в возрасте от 46 до 65 лет, у 21 человека — в возрасте от 18 до 45 лет, у 10 — от 88 до 79 лет, у троих детей и двоих пенсионеров старше 80 лет. В общей сложности в области — уже 2 111 человек с COVID-19. В тяжёлом состоянии находятся 20 человек, они подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Умерли 25 дончан.