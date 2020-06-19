Среди новых заражённых коронавирусом на Дону — 19 пенсионеров

Новых заражённых коронавирусом в Ростовской области зарегистрировали среди всех возрастных категорий. Данные предоставили в правительстве региона.За последние сутки диагноз «COVID-19» поставили 141 человеку. Среди них — шесть детей, 67 человек в возрасте от 18 до 45 лет, 49 — от 46 до 65 лет, 15 — от 66 до 79 лет и четверо — старше 80 лет. Все они являются жителями 22 городов и районов.Всего по состоянию на 22 июня в Ростовской области официально зафиксировано 8 675 случаев инфицирования. От новой болезни умерли уже 90 человек. Самому младшему из них было всего 12 лет. Тяжелее всего коронавирус переносят пожилые люди и те, кто страдает хроническими заболеваниями.