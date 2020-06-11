Среди новых заражённых коронавирусом на Дону – 26 человек старше 65 лет

Появилась информация о возрасте новых заражённых коронавирусом в донском регионе. Данные опубликовали на сайте правительства Ростовской области.Всего на Дону официально зарегистрировали 7 314 случаев инфицирования. За последние сутки положительные результаты тестов получили 162 человека. В их числе – 16 детей, 58 человек – в возрасте от 18 до 45 лет, 62 – от 46 до 65 лет, 22 – от 66 до 79 лет и четверо – старше 80 лет. Таким образом, за сутки больше всего заболевших в возрастной категории младше 65 лет.Новые случаи заражения выявили на 33 территориях Ростовской области. Лидерами по количеству зарегистрированных больных в этот раз стали Ростов-на-Дону и Шахты. От COVID-19 умерли уже 65 пациентов.