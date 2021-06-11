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На Дону снова подскочил коэффициент распространения коронавируса

На Дону снова подскочил коэффициент распространения коронавируса
В Ростовской области увеличился коэффициент распространения коронавируса. За сутки с 15 по 16 июня он вырос до 0,98. Показатель заболеваемости достиг 2 302 на 100 тысяч населения.

Напомним, что для перехода на следующий этап снижения коронавирусных ограничений коэффициент должен быть не более 0,5. Также необходимо чаще мыть руки и соблюдать социальную дистанцию - полтора метра.

Ежедневно медики выявляют более 150 случаев инфицирования коронавирусом. Всего с начала пандемии вирус подхватили 96 714 человек. Из них 4 581 скончался от тяжелых последствий болезни. За последние сутки COVID-19 унес жизни семи дончан. Это четыре женщины в возрасте от 67 до 88 лет и трое мужчин - от 50 до 74 лет. Все умершие страдали сопутствующими хроническими заболеваниями, сообщили в областном правительстве.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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