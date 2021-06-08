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В Ростовской области подскочил коэффициент распространения COVID-19

В Ростовской области подскочил коэффициент распространения COVID-19
В Ростовской области снова подскочил коэффициент распространения COVID-19. За сутки с 9 по 10 июня он увеличился до 0,89. Ранее этот показатель несколько дней держался на отметке 0,87.

Растет и число инфицированных дончан. С начала пандемии вирус подхватили 95 774 человека. Из них 156 стали пациентами с COVID-19 за последние сутки. Вместе с количеством зараженных увеличился и показатель заболеваемости коронавирусом. Сейчас он составляет 2 279 на 100 тысяч населения.

За минувшие сутки от опасной инфекции скончались девять человек. Как сообщили в областном правительстве, это пять женщин в возрасте от 66 до 89 лет и четверо мужчин - от 52 до 73 лет. Всего с начала пандемии COVID-19 унес жизни 4 549 дончан.

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