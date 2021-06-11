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За сутки в Ростовской области коэффициент распространения COVID-19 вырос до 0,94

За сутки в Ростовской области коэффициент распространения COVID-19 вырос до 0,94
В Ростовской области за сутки вырос коэффициент распространения коронавируса. Обновленные данные представили в правительстве региона.

По данным на 13 июня, он вырос до 0,94. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 2 291. С чем связан рост показателей, неизвестно. Ведь ежедневный прирост числа заболевших показывает стабильное значение.

Напомним, что для перехода на следующий этап снижения коронавирусных ограничений коэффициент должен быть не более 0,5. Также необходимо чаще мыть руки и соблюдать социальную дистанцию - полтора метра.

Число дончан с подтвержденным диагнозом превысило 96 тысяч. Из них больше 90% уже победили болезнь.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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