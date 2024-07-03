В Ростовской области ищут пропавшую 50-летнюю жительницу Краснодарского края

Фото: Лиза Алерт

В Ростовской области ищут пропавшую без вести 50-летнюю жительницу Краснодарского края. О местонахождении Анжелики Горпиченко ничего не известно с 11 мая.Женщина живет в Новороссийске. В тот день она ушла из дома и не вернулась. Анжелика перестала выходить на связь с близкими. Встревоженные родственники обратились в полицию и к волонтерам.Рост пропавшей женщины составляет 164 сантиметра. Она среднего телосложения, у неё каштановые волосы и серые глаза.В какой одежде Анжелика ушла из дома, неизвестно.Если вы что-то знаете о местонахождении женщины, то сообщите по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.