Фото: Лиза Алерт

В Ростовской области ищут пропавших возлюбленных из Краснодарского края. О местонахождении 15-летней Ксении Мыльниковой и 18-летнего Кирилла Лысака ничего не известно с 12 декабря.Парень и девушка живут в городе Темрюк. В тот день они ушли днем из дома в неизвестном направлении. После этого молодые люди перестали выходить на связь. Предполагают, что они могли отправиться в Ростовскую область.Рост Ксении - около 165 сантиметров. Она плотного телосложения. У девушки светло-русые волосы и серо-зеленые глаза. Вероятно, одета в черные куртку, кофту, джинсы. Обута в кроссовки такого же цвета. С собой у нее черно-белый шарф.Кирилл ростом примерно 180 сантиметров, худощавого телосложения. У парня черные волосы, глаза карие. Он тоже одет во все черное — куртку, кофту, джинсы. Обут в такого же цвета кроссовки.Если вы что-нибудь знаете о местонахождении парня и девушки, то сообщите об этом по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.