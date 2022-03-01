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На Дону ищут пропавшую школьницу из Краснодарского края

На Дону ищут пропавшую школьницу из Краснодарского края

На Дону ищут пропавшую школьницу из Краснодарского края. Местонахождение 14-летней Анны Егоровой остается неизвестным уже четверо суток.

Девочка проживает в станице Пластуновской Динского района, которая находится примерно в 170 километрах от Ростовской области. Днем 26 февраля она вышла из дома и направилась в неизвестном направлении. Родственники пытались отыскать Аню самостоятельно, но после неудачных поисков обратились в полицию и к волонтерским отрядам. Не исключено, что она могла приехать в донской регион.

У пропавшей рост - 165 сантиметров, плотное телосложение, темно-каштановые волосы и серо-зеленые глаза. В день своего ухода она была одета в светло-серую толстовку, синие джинсы и такого же цвета кеды.

Если вы видели или вам станет что-либо известно о местонахождении Анны Егоровой, сообщите по номерам: 112 или 8-800-700-54-52.
Фото: Лиза Алерт Юг
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